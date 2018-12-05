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Порошенко оголосив дату Об'єднавчого собору

Новини » Політика    05.12.2018 - 09:54
Порошенко оголосив дату Об'єднавчого собору
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Об'єднавчий собор пройде 15 грудня

Об'єднавчий собор архієрейський собор, на якому буде створена помісна церква, пройде 15 грудня. Про це заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Об'єднавчий собор, на якому проголосять створення автокефальної Православної церкви в Україні, затвердять її статут та оберуть предстоятеля, відбудеться 15 грудня у Святій Софії.

Порошенко оголосив дату Об'єднавчого собору

Він також зазначив, що Вселенський патріарх Варфоломій підписав листи, якими запросив ієрархів УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та ієрархів УПЦ Московського патріархату взяти участь у соборі.

Нагадаємо, раніше Порошенко назвав автокефалію і томос питаннями національної безпеки. За його словами, через церкву Росія впливала на події в Україні, саме тому активізувалися переговори із Вселенським патріархом про створення автокефальної церкви.

Відзначимо, в Кабінеті міністрів упевнені, що РФ не перешкодить створенню нової української церкви.

 

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