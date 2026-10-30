Управление iPhone силой мысли: как чип Neuralink позволяет звонить и запускать Grok

Управление ИИ и автоматическое определение речи

Одной из ключевых инноваций стала интеграция с ИИ-агентом Grok от xAI. Чтобы запустить систему, пользователь имеет мысленно произнести фразу Hey Neuralink, а затем сформулировать команду. ИИ самостоятельно выполнит ее на подключенном компьютере.

Основные технические усовершенствования системы

Автоматическое обнаружение голоса. Раньше пациентам приходилось вручную включать и выключать запись сигналов мозга. Теперь система сама определяет, когда человек хочет заговорить и запускает распознавание без нажатия кнопки.

Визуализация в реальном времени. Графические эффекты демонстрируют интенсивность сигналов импланта, помогая пользователям подбирать более эффективные паттерны воображаемой речи.

Быстрое редактирование в приложении Bloom. Обновление позволяет исправлять неправильно декодированный текст и работать с чипом прямо на заблокированном экране смартфона.

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Телефонные звонки и диктовки на iPhone

Новые функции значительно упрощают ежедневную коммуникацию для людей с тяжелыми заболеваниями, такими как амиотрофический боковой склероз (БАС).

Во время звонков на iPhone собеседник слышит синтезированный голос пациента: чип Neuralink передает его непосредственно в аудиопоток микрофона.

Во время демонстрации участник эксперимента успешно пообщался с женой по телефону, использовав сгенерированный имплантом голос. Кроме того, разработчики интегрировали нейронную клавиатуру для диктовки текста в разные мобильные приложения.

Интересно, что большинство новых функций создавались во время 72-часового экспериментального спринта инженеров прямо дома у пациента.

Несмотря на успешные тесты, компания не предоставила точных количественных показателей точности декодирования речи, а сами мозговые имплантаты остаются исследовательскими устройствами и еще не получили одобрения от FDA или других регуляторов.