ИИ на живых клетках мозга: ученые создают биокомпьютеры из человеческих нейронов

ИИ может работать не только на кремниевых чипах, но и на живых человеческих клетках - ученые развивают новое направление вычислений, известное как "влажное железо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Futura Sciences .

Что такое органоиды и на что они способны?

Органоиды, также называемые "мини-мозгами", выращивают в лабораторных условиях из стволовых клеток человека (нередко полученных из обычных клеток кожи).

Полученные скопления живых нейронов подключают к сетке электродов - это позволяет обмениваться электрическими сигналами с внешними устройствами.

Ученые объясняют: электрическая активность этих миниатюрных структур напоминает мозговые волны недоношенных младенцев. Сами же биокомпьютеры демонстрируют исключительную гибкость.

Где это проявляется?

Развлечения и обучение: в 2025 году компания Cortical Labs представила биокомпьютер CL1, органоиды которого научили играть в культовые видеоигры, в частности, классический шутер Doom.

Медицинские исследования: органоиды позволяют изучать развитие аутизма (при выращивании из клеток пациентов с этим состоянием), испытывать новое лекарство от болезни Альцгеймера и эпилепсии, а также анализировать влияние препаратов на память.

Энергоэффективность: в отличие от мощных ИИ-серверов, биологические нейронные сети потребляют мизерное количество энергии для выполнения сложных вычислений.

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Проблема сознания и этические барьеры

Несмотря на быстрое развитие отрасли, ученые сталкиваются с физическими и нравственными ограничениями.

Размер органоидов ограничен примерно 5 миллиметрами в диаметре. Причина - отсутствие кровеносных сосудов для снабжения питательными веществами.

Кроме того, вопрос потенциального возникновения сознания в выращенных тканях вызывает целый ряд дискуссий.

Каких именно?

Вызовы измерения: исследователи Университета Джонса Хопкинса отмечают, что пока нет количественного научного определения сознания, которое можно применить к ткани в чашке Петри.

Потребность в опыте: социологи и философы из Университета Калифорнии в Сан-Диего отмечают, что сознание невозможно без полноценного чувственного опыта, а жизнь в стеклянной колбе не дает валидного объема восприятия окружающего мира.

Впрочем, предоставление органоидам доступа к облачным сервисам и интеграция их в роботизированные системы поднимают новые философские вопросы, ответы на которые научное сообщество еще будет искать.