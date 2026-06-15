Крах монополии Neuralink: Китай запустил безопасный неинвазивный нейрочип NEO

Китайский правительственный регулятор NMPA сертифицировал и запустил в массовое производство имплант NEO, созданный для восстановления подвижности людей с травмами позвоночника. В отличие от разработок Neuralink, технология предлагает неинвазивный и значительно более безопасный подход.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Безопасность - ключевой приоритет

Главная проблема разрекламированного нейрочипа Neuralink от биостартапа Илона Маска заключается в экстремальной инвазивности метода: во время операции пациенту буквально сверлят отверстие в черепе и вводят микроскопические электродные нити непосредственно в серое мозговое вещество.

Это создает значительные риски отторжения тканей, кровоизлияний и инфицирования.

Китайская компания Neuracle пошла принципиально другим путем. Их чип NEO устанавливается на твердую мозговую оболочку (dura mater) - внешнюю защитную мембрану, которая окружает мозг и спинной мозг.

Устройство не пробивает ткани, а аккуратно фиксируется над ними:

Работа системы: восемь высокочувствительных сенсоров считывают нейронные сигналы коры головного мозга без прямого контакта с клетками.

Синхронизация с экзоскелетом: имплант передает команды по беспроводной связи на специальную роботизированную перчатку или экзокостюм.

Результат: пациент получает возможность управлять парализованными конечностями силой мысли через внешний робототехнический софт.

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Государственная поддержка и американские конкуренты

Важной победой Китая стало то, что Национальное управление медицинской продукции (NMPA) не просто одобрило чип NEO, но и мгновенно добавило его в государственную программу всеобщего медицинского страхования с возможностью сооплаты.

Это означает, что передовая технология лечения паралича интегрируется непосредственно в систему здравоохранения и будет доступна для всех желающих, а не только для состоятельных людей.

В то же время в США позиции Маска активно атакуют другие сильные игроки с интерфейсами мозг-компьютер (BCI):

Paradomics: успешно тестирует высокополосный речевой интерфейс, предназначенный для возвращения речи людям с тяжелыми неврологическими нарушениями.

Synchron разработала устройство Stentrode, которое вводится через кровеносный сосуд и вообще не требует хирургического вскрытия черепа. Это гарантирует быстрое прохождение регуляторных тестов.

Blackrock Neurotech работает на базе разработок Университета Юты еще с 2008 года и уже научила пациентов уверенно управлять курсорами компьютеров и протезами конечностей на расстоянии.

На фоне успехов конкурентов Neuralink продолжает тормозить в жестких бюрократических лабиринтах США. Чтобы хоть как-то ускорить процесс одобрения клинических испытаний на людях, Илон Маск даже вынужден был официально нанять команду федеральных лоббистов.

Рынок наглядно демонстрирует, что в технологической гонке BCI побеждает не тот, кто обещает фантастическое слияние человека с искусственным интеллектом, а тот, кто создает безопасный, сертифицированный и доступный для больниц продукт.