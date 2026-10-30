Управління iPhone силою думки: як чип Neuralink дає змогу телефонувати й запускати Grok

Керування ШІ та автоматичне визначення мовлення

Однією з ключових інновацій стала інтеграція з ШІ-агентом Grok від xAI. Щоб запустити систему, користувач має подумки вимовити фразу "Hey Neuralink", а потім сформулювати команду. ШІ самостійно виконає її на підключеному комп’ютері.

Основні технічні вдосконалення системи

Автоматичне виявлення голосу. Раніше пацієнтам доводилося вручну вмикати й вимикати запис сигналів мозку. Тепер система сама визначає, коли людина хоче заговорити, і запускає розпізнавання без натискання кнопки.

Візуалізація в реальному часі. Графічні ефекти демонструють інтенсивність сигналів імпланта, допомагаючи користувачам підбирати ефективніші патерни уявного мовлення.

Швидке редагування в додатку Bloom. Оновлення дозволяє виправляти неправильно декодований текст і працювати з чипом прямо на заблокованому екрані смартфона.

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Телефонні дзвінки та диктування на iPhone

Нові функції значно спрощують щоденну комунікацію для людей із важкими захворюваннями, такими як боковий аміотрофічний склероз (БАС).

Під час дзвінків на iPhone співрозмовник чує синтезований голос пацієнта: чип Neuralink передає його безпосередньо в аудіопотік мікрофона.

Під час демонстрації учасник експерименту успішно поспілкувався з дружиною телефоном, використавши згенерований імплантом голос. Крім того, розробники інтегрували нейронну клавіатуру для диктування тексту у різні мобільні додатки.

Цікаво, що більшість нових функцій створювалися під час 72-годинного експериментального спринту інженерів безпосередньо вдома у пацієнта.

Попри успішні тести, компанія наразі не надала точних кількісних показників точності декодування мовлення, а самі мозкові імплантати залишаються дослідницькими пристроями й ще не отримали схвалення від FDA чи інших регуляторів.