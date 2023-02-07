В управление государства передано железной руды российского олигарха на 1,8 млрд гривен

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в соответствии с определением суда передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), около 170 тысяч тонн железной руды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Как сообщило БЭБ, ориентировочная стоимость этого стратегического сырья составляет 1,8 млрд гривен. По данным детективов, подпольные склады Российской Федерации находились на территории нескольких морских портов в Одесской области. На них хранилась железная руда, которую в дальнейшем представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими кораблями на территорию России.

"Эти полезные ископаемые на праве собственности косвенно принадлежат приближенному к президенту России олигарху через компанию-нерезидента. После вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года на этого прокремлевского миллиардера наложены санкции СНБО со стороны Украины, США и Евросоюза", - говорится в сообщении.

Ранее детективы БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Установлено, что на протяжении 2021-2022 годов компания задекларировала перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме "транзит". Чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых при импорте товаров на территории Украины, служебные лица компании использовали механизм так называемого "прерванного транзита". Происходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины. Таким образом в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость был нанесен ущерб бюджету нашего государства в размере более 118 млн гривен", - отмечают детективы БЕБ.

Кроме того, они напоминают, что в настоящее время общая стоимость арестованных сотрудниками БЭБ активов, прямо или косвенно принадлежащих или связанных с гражданами России и Беларуси, составляет более 41 млрд гривен.