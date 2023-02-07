В управление государства передано железной руды российского олигарха на 1,8 млрд гривен
Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в соответствии с определением суда передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), около 170 тысяч тонн железной руды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Как сообщило БЭБ, ориентировочная стоимость этого стратегического сырья составляет 1,8 млрд гривен. По данным детективов, подпольные склады Российской Федерации находились на территории нескольких морских портов в Одесской области. На них хранилась железная руда, которую в дальнейшем представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими кораблями на территорию России.
"Эти полезные ископаемые на праве собственности косвенно принадлежат приближенному к президенту России олигарху через компанию-нерезидента. После вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года на этого прокремлевского миллиардера наложены санкции СНБО со стороны Украины, США и Евросоюза", - говорится в сообщении.
Ранее детективы БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"Установлено, что на протяжении 2021-2022 годов компания задекларировала перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме "транзит". Чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых при импорте товаров на территории Украины, служебные лица компании использовали механизм так называемого "прерванного транзита". Происходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины. Таким образом в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость был нанесен ущерб бюджету нашего государства в размере более 118 млн гривен", - отмечают детективы БЕБ.
Кроме того, они напоминают, что в настоящее время общая стоимость арестованных сотрудниками БЭБ активов, прямо или косвенно принадлежащих или связанных с гражданами России и Беларуси, составляет более 41 млрд гривен.
Недавно РБК-Украина сообщало, что БЭБ арестовало активы одного из крупнейших логистических центров страны, принадлежащего россиянам.
Недавно мы писали, что горно-обогатительные комбинаты украинского олигарха подозревают в неуплате 10 млрд гривен налогов.
Добавим, что ранее БЭБ обеспечил наложение ареста в Украине на российские и белорусские активы на общую сумму 30 млрд гривен.
Кроме того, БЭБ проверяет игорный бизнес, связанный с Россией.
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