БЕБ перевіряє гральний бізнес, повʼязаний з Росією

Бюро економічної безпеки аналізує діяльність компаній у сфері азартних ігор. У першу чергу тих, що пов'язані з Росією.

Про це розповів директор БЕБ Вадим Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бюро.

Заначається, що БЕБ перевіряє достовірність даних у документах, на підставі яких видавалися ліцензії операторам грального бізнесу. Насамперед це стосується компаній, де бенефіціарами або керівниками є громадяни РФ, або афілійовані з ними.

Так, БЕБ направило запит про отримання копії ліцензійних справ декількох компаній до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Проте службові особи КРАІЛу відмовили у наданні копій документів посилаючись на заборони, що встановлені відповідною Постановою Кабміну.

Наразі вирішується питання щодо отримання копій ліцензійних справ, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу.

Також повідомляється, що якщо після аналізу матеріалів ліцензійної справи компаній будуть встановлені факти подання до КРАІЛ недостовірних даних для отримання ліцензій, БЕБ буде ініціювати питання щодо позбавлення їх ліцензій.