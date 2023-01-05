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Арестованы активы одного из крупнейших логистических центров Украины: что известно

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Украина, Четверг 05 января 2023 18:07
Арестованы активы одного из крупнейших логистических центров Украины: что известно Фото: арестованы активы одного из крупнейших логистических центров Украины (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Бюро экономической безопасности (БЭБ) арестовало активы одного из крупнейших логистических центров, принадлежащего россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

По сообщению БЭБ, транспортный холдинг, являющийся одним из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 18,3 млн гривен. Кроме того, детективы установили, что его бенефициарными владельцами через кипрскую оффшорную компанию являются граждане Российской Федерации.

По результатам обысков административных зданий предприятия следователи обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о правонарушениях, а также документы, подтверждающие гражданство РФ у учредителей.

"Граждане Российской Федерации по предварительному сговору с должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость во время проведения финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности. Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, арестованы корпоративные права указанного общества, а также путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования имуществом изъято 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т. п.). Примерная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 млн гривен.

"Досудебное расследование в уголовном производстве ведется по признакам нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28 УК Украины (правонарушение, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов)", - уточняет БЭБ.

В декабре РБК-Украина сообщало, что в Одесской области арестована крупная сеть аптек из-за связи владельцев с Российской Федерацией и неуплаты налогов. Примерная стоимость арестованной недвижимости составляет 102,5 млн гривен.

Недавно мы писали, что горно-обогатительные комбинаты украинского олигарха подозревают в неуплате 10 млрд гривен налогов.

Добавим, что ранее БЭБ обеспечил наложение ареста в Украине на российские и белорусские активы на общую сумму 30 млрд гривен.

Кроме того, БЭБ проверяет игорный бизнес, связанный с Россией.

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Бюро экономической безопасности
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