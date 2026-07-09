Коммуналка "на паузе": за что можно не платить, если не живете дома
За пустые квартиры, в которых никто не живет, все равно придется частично оплачивать коммуналку. Однако часть услуг можно "заморозить".
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
Главное:
- Обязательные платежи: Даже если в квартире никто не живет, владельцу придется платить за отопление и содержание придомовой территории.
- Что можно заморозить: Начисление за газ, воду, свет и вывоз мусора можно приостановить, подав заявление в обслуживающую компанию.
- Если есть счетчики: При их наличии писать заявления не обязательно - достаточно ежемесячно передавать неизменные показатели.
За что обязательно нужно платить
Согласно украинскому законодательству, наличие имущества обязывает владельца его содержать. Поэтому, даже если вы долгое время не проживаете в квартире, полностью избежать расходов не удастся.
По словам юристки, владельцу в любом случае придется продолжать оплачивать отопление и услуги по содержанию придомовой территории.
Какие услуги можно отменить
Если вы надолго покидаете жилье, платежи за некоторые коммунальные услуги можно приостановить, отмечает юрист.
Для этого необходимо обратиться в обслуживающую компанию с соответствующим заявлением и предоставить доказательства того, что в квартире действительно никто не проживает.
Это позволит на время вашего отсутствия освободиться от начислений за:
- вывоз мусора;
- электроэнергию;
- газ;
- водоснабжение и водоотвод.
Однако, если в вашем доме установлены счетчики, писать дополнительные заявления не обязательно, добавила Воронкова. В этом случае достаточно просто регулярно передавать поставщикам актуальные (неизменные) показатели.