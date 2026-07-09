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Главная » Жизнь » Деньги

Коммуналка "на паузе": за что можно не платить, если не живете дома

07:13 09.07.2026 Чт
2 мин
Есть услуги, за которые вам все равно придется платить
aimg Дмитрий Левицкий aimg Елена Воронкова Эксперт
Коммуналка "на паузе": за что можно не платить, если не живете дома Фото: какие коммунальные платежи можно "заморозить" (Юлия Червинская, РБК-Украина)
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За пустые квартиры, в которых никто не живет, все равно придется частично оплачивать коммуналку. Однако часть услуг можно "заморозить".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Главное:

  • Обязательные платежи: Даже если в квартире никто не живет, владельцу придется платить за отопление и содержание придомовой территории.
  • Что можно заморозить: Начисление за газ, воду, свет и вывоз мусора можно приостановить, подав заявление в обслуживающую компанию.
  • Если есть счетчики: При их наличии писать заявления не обязательно - достаточно ежемесячно передавать неизменные показатели.

За что обязательно нужно платить

Согласно украинскому законодательству, наличие имущества обязывает владельца его содержать. Поэтому, даже если вы долгое время не проживаете в квартире, полностью избежать расходов не удастся.

По словам юристки, владельцу в любом случае придется продолжать оплачивать отопление и услуги по содержанию придомовой территории.

Какие услуги можно отменить

Если вы надолго покидаете жилье, платежи за некоторые коммунальные услуги можно приостановить, отмечает юрист.

Для этого необходимо обратиться в обслуживающую компанию с соответствующим заявлением и предоставить доказательства того, что в квартире действительно никто не проживает.

Это позволит на время вашего отсутствия освободиться от начислений за:

  • вывоз мусора;
  • электроэнергию;
  • газ;
  • водоснабжение и водоотвод.

Однако, если в вашем доме установлены счетчики, писать дополнительные заявления не обязательно, добавила Воронкова. В этом случае достаточно просто регулярно передавать поставщикам актуальные (неизменные) показатели.

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