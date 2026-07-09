Коммуналка "на паузе": за что можно не платить, если не живете дома

За пустые квартиры, в которых никто не живет, все равно придется частично оплачивать коммуналку. Однако часть услуг можно "заморозить".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Главное: Обязательные платежи: Даже если в квартире никто не живет, владельцу придется платить за отопление и содержание придомовой территории.

Даже если в квартире никто не живет, владельцу придется платить за отопление и содержание придомовой территории. Что можно заморозить: Начисление за газ, воду, свет и вывоз мусора можно приостановить, подав заявление в обслуживающую компанию.

Начисление за газ, воду, свет и вывоз мусора можно приостановить, подав заявление в обслуживающую компанию. Если есть счетчики: При их наличии писать заявления не обязательно - достаточно ежемесячно передавать неизменные показатели.

За что обязательно нужно платить

Согласно украинскому законодательству, наличие имущества обязывает владельца его содержать. Поэтому, даже если вы долгое время не проживаете в квартире, полностью избежать расходов не удастся.

По словам юристки, владельцу в любом случае придется продолжать оплачивать отопление и услуги по содержанию придомовой территории.

Какие услуги можно отменить

Если вы надолго покидаете жилье, платежи за некоторые коммунальные услуги можно приостановить, отмечает юрист.

Для этого необходимо обратиться в обслуживающую компанию с соответствующим заявлением и предоставить доказательства того, что в квартире действительно никто не проживает.

Это позволит на время вашего отсутствия освободиться от начислений за:

вывоз мусора;

электроэнергию;

газ;

водоснабжение и водоотвод.

Однако, если в вашем доме установлены счетчики, писать дополнительные заявления не обязательно, добавила Воронкова. В этом случае достаточно просто регулярно передавать поставщикам актуальные (неизменные) показатели.