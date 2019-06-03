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"Зоря" призначила Скрипника новим головним тренером

Новини » Спорт    03.06.2019 - 22:52
"Зоря" призначила Скрипника новим головним тренером
Фото: Віктор Скрипник (zarya-lugansk.com)

Контракт з наставником підписаний на 3 роки

Новим головним тренером "Зорі" став Віктор Скрипник. Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Контракт з наставником підписаний строком на три роки. Презентація Скрипника в якості нового наставника "Зорі" відбудеться 18 липня в Запоріжжі на "Славутич-Арені".

Раніше фахівець ніколи не тренував українські клуби. Останнім місцем роботи 49-річного тренера була "Рига", з яким українець став чемпіоном Латвії і виграв Кубок Латвії у 2018 році. Контракт з клубом діяв ще рік, але Скрипник достроково пішов з команди.

До "Риги" Скрипник протягом 2 років, з 2014 по 2016 рік, тренував "Вердер". У першому сезоні під керівництвом українця бременці посіли 10 місце в Бундеслізі.

Нагадаємо, "Зоря" залишилася без головного тренера 31 травня. Контракт клубу з Юрієм Вернидубом розірвали за обопільною згодою сторін. Луганчани завершили сезон в УПЛ на 5 місці і зіграють в Лізі Європи.

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