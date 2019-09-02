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Новий наставник "Зорі" визнаний кращим тренером 6 туру УПЛ

Новини » Спорт    02.09.2019 - 11:22
Новий наставник "Зорі" визнаний кращим тренером 6 туру УПЛ
Фото: Віктор Скрипник (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Під його керівництвом луганчани зіграли внічию з "Динамо"

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник визнаний кращим наставником 6 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Під його керівництвом луганська команда відіграла два голи, здобувши вольову нічию з київським "Динамо" (2:2).

"Матч проти "Динамо" - це випробування для будь-якої української команди, а надто для "Зорі" - команди, яка перебуває в становленні та перебудові, нещодавно вилетіла з єврокубків, а в особистих протистояннях з киянами не може виграти вісім матчів. Здобути нічию за обставин, які складалися проти тебе - почесно", - мовиться у повідомленні.

Зазначимо, "Динамо" не змогло виграти вже в другому матчі під керівництвом Олексія Михайличенка. У киян після 6 туру вісім очок і п'яте місце. "Зоря" ж займає третє місце з 11 очками.

Скрипник очолив "Зорю" на початку червня, змінивши на посаді головного тренера луганчан Юрія Вернидуба, і підписав з клубом контракт на 3 роки.

Нагадаємо, "Зоря" не змогла пройти "Еспаньйол" на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20.

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