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"Зоря" оголосила про відставку тренера Вернидуба

Новини » Спорт    31.05.2019 - 16:58
"Зоря" оголосила про відставку тренера Вернидуба
Фото: Юрій Вернидуб (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Керівництво луганчан прийняло відставку наставника

Юрій Вернидуб залишає посаду наставника "Зорі". Про це інформує офіційний сайт луганського клубу.

Повідомляється, що сьогодні вранці відбулася розмова президента "Зорі" Євгена Геллера та головного тренера команди Юрія Вернидуба. За підсумками розмови було прийнято рішення про взаємне розірвання контракту клубу з фахівцем.

Нагадаємо, що в листопаді 2011 року Юрій Вернидуб став виконуючим обов'язки головного тренера "Зорі", а з 2 травня 2012 року з даний момент був головним тренером команди.

За 9 років тренерства українського фахівця команда ставала бронзовим призером УПЛ, грала в груповому раунді Ліги Європи і доходила до фіналу Кубка України.

У сезоні, що завершився УПЛ "Зоря" втратила 4 сходинку в останньому турі, підопічні Вернидуба програли "Маріуполю" (1:3).

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