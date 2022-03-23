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Знищений міст до Чернігова не заважатиме постачати в місто гумдопомогу, - голова ОВА

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Чернігів, Середа 23 березня 2022 09:51
Знищений міст до Чернігова не заважатиме постачати в місто гумдопомогу, - голова ОВА Фото: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус (faceboo.com/viacheslav.chaus)
Автор: Марія Кучерявець

Міст до Чернігова, який вночі знищили російсько-окупаційні війська, не заважатиме постачати до міста необхідну гуманітарну допомогу. Жителів забезпечуватимуть продуктами та всім необхідним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Цієї ночі москальська мразота авіацією знищила автомобільний міст до міста Чернігова. Це не заважає нам поставляти гуманітарну допомогу до Чернігова. Ми забезпечуватимемо місто продуктами і всім необхідним. Це перше. Друге - ми обов’язково збудуємо новий міст. Набагато кращий, ніж той що був. Він у нас був старенький. А таке місто, як Чернігів, місто-герой, заслуговує нового, крутого, сучасного мосту і ми його обов’язково збудуємо після нашої перемоги", - зазначив Чаус.

Нагадаємо, цієї ночі в Чернігові російські війська завдали авіаударів по автомобільному мосту через Десну. В результаті чого автосполучення Чернігова та Києва тепер відсутнє.

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