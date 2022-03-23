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Уничтоженный мост в Чернигов не будет мешать поставлять в город гумпомощь, - глава ОВА

Новина українською →
Чернигов, Среда 23 марта 2022 09:51
Уничтоженный мост в Чернигов не будет мешать поставлять в город гумпомощь, - глава ОВА Фото: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус (faceboo.com/viacheslav.chaus)
Автор: Мария Кучерявец

Мост в Чернигов, который ночью уничтожили российско-оккупационные войска, не будет мешать поставлять в город необходимую гуманитарную помощь. Жителей будут обеспечивать продуктами и всем необходимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Этой ночью москальская мразота авиацией уничтожила автомобильный мост в город Чернигов. Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов. Мы будем обеспечивать город продуктами и всем необходимым. Это первое. Второе - мы обязательно построим новый мост. Гораздо лучше, чем тот что был. Он у нас был старенький. А такой город, как Чернигов, город-герой, заслуживает нового, крутого, современного моста и мы его обязательно построим после нашей победы", - отметил Чаус.

Напомним, этой ночью в Чернигове российские войска нанесли авиаудары по автомобильному мосту через Десну. В результате чего автосообщение Чернигова и Киева теперь отсутствует.

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