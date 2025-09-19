Умеров встретился с представительством НАТО: обсудили гарантии безопасности для Украины

В четверг, 19 сентября, секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с главой представительства НАТО в Украине Патриком Тернером. Они обсудили гарантии безопасности для нашего государства и другие вещи.

"Во время разговора в Киеве... обсудили гарантии безопасности для Украины, их практическое наполнение, а также шаги, которые укрепляют наше взаимодействие с Альянсом", - проинформировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Он подчеркнул, что цель Украины - это устойчивый мир, который базируется не на декларациях, а на конкретных механизмах защиты и реальных гарантиях безопасности для украинцев.

Отдельное внимание было уделено программе PURL - новому механизму, который позволяет странам НАТО и Европы финансировать закупку американского оружия и боеприпасов для Украины.

"Это позволяет быстрее закрывать наши приоритетные оборонные потребности и укрепляет общий трансатлантический фронт поддержки. Спасибо Патрику Тернеру и всей команде представительства НАТО за последовательную поддержку и готовность вместе усиливать безопасность Украины и всей Европы", - резюмировал Умеров.