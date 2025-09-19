Умєров зустрівся з головою представництва НАТО: обговорили гарантії безпеки для України
У четвер, 19 вересня, секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з головою представництва НАТО в Україні Патріком Тернером. Вони обговорили гарантії безпеки для нашої держави та інші речі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Умєрова на Facebook.
"Під час розмови в Києві... обговорили гарантії безпеки для України, їх практичне наповнення, а також кроки, які зміцнюють нашу взаємодію з Альянсом", - поінформував секретар Ради національної безпеки і оборони.
Він наголосив, що мета України - це стійкий мир, який базується не на деклараціях, а на конкретних механізмах захисту та реальних гарантіях безпеки для українців.
Окремо увагу було приділено програму PURL - новому механізму, який дозволяє країнам НАТО та Європи фінансувати закупівлю американської зброї та боєприпасів для України.
"Це дозволяє швидше закривати наші пріоритетні оборонні потреби та зміцнює спільний трансатлантичний фронт підтримки. Дякую Патріку Тернеру та всій команді представництва НАТО за послідовну підтримку і готовність разом посилювати безпеку України та всієї Європи", - резюмував Умєров.
Гарантії безпеки та зброя за програмою PURL
Нагадаємо, що після зустрічі лідерів США та РФ на Алясці, президент США Дональд Трамп 18 серпня прийняв у Білому домі українського колегу Володимира Зеленського та європейських лідерів. На цій зустрічі йшлося про завершення війни і найголовніше - обговорювалися гарантії безпеки для післявоєнної України.
Днями, в середині вересня, Володимир Зеленський заявив, що союзники майже завершили підготовку гарантій безпеки для України. За його словами, є лише кілька нюансів, які потрібно доопрацювати.
Як відомо, гарантії безпеки включають в себе захист в морі, небі і на землі.
Також варто відзначити, що на відміну від адміністрації Байдена, адміністрація Трампа фактично відмовилася фінансувати покупку зброї для України. Система була перебудована і тепер завдяки механізму PURL західні країни можуть купувати озброєння і боєприпаси США для України.
У четвер, 18 вересня, стало відомо, що за цією програмою було профінансовано вже чотири пакети з озброєнням. Причому частина обладнання з перших пакетів вже в Україні, а ще більше - знаходяться в дорозі.