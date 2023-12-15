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Умеров предложил Турции присоединиться к морской коалиции

Киев, Пятница 15 декабря 2023 11:52
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Умеров предложил Турции присоединиться к морской коалиции Фото: Левент Бильген и Рустем Умеров (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Морскую коалицию Украины хотят расширить. Турцию пригласили присоединиться к инициативе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Facebook.

Министр обороны Рустем Умеров провел встречу с новым послом Турции в Украине Левентом Бильгеном. Умеров пригласил Турцию присоединиться к морской коалиции по укреплению безопасности в Черном море.

"Благодарны Турции за поддержку Украины с первого дня полномасштабного вторжения в вопросе обеспечения безопасности Черного моря. Приглашаем Турцию присоединиться к морской коалиции", - заявил министр.

Украинская и турецкая стороны также обсудили потенциальное сотрудничество по оборонному производству.

Новый посол Турции заявил, что его страна продолжит всестороннюю поддержку Украины.

Фото: Турцию пригласили присоединиться к морской коалиции Украины (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Морская коалиция

Напомним, 11 декабря стало известно, что Британия и Норвегия создают морскую коалицию, которая займется помощью Украины.

Британия сразу анонсировала передачу нашей стране двух минных тральных кораблей класса Sandown, 23 скоростных катеров и 20 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn BvS 10.

Позже глава Минобороны Украины пояснил, что цель морской коалиции - это безопасность в Черном море, в частности, в вопросе разминирования.

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Рустем Умеров Турция
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