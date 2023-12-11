Умеров назвал первоочередную задачу новой морской коалиции

Украина вместе с союзниками хочет сделать побережье Черного моря безопасным от морских мин. Это одна из первоочередных заданий новой морской коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook .

Он напомнил, что Британия передаст Украине два минных тральных корабля класса Sandown, 23 скоростных катера и 20 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn BvS 10.

Министр подчеркнул, что наша страна благодарна Британии и Норвегии за лидерство в создании коалиции морских сил и средств для поддержки Украины.

"Наша победа зависит от технологического превосходства над врагом. Россия не должна чувствовать себя в безопасности ни в одной части Черного моря", - добавил Умеров.

Министр отметил, что наша страна может нанести значительный вред врагу на море и имеет мощный потенциал в развитии технологий в ракетной и военно-морской отраслях.

"Вместе с нашими партнерами мы можем развивать морскую авиацию, надежную береговую оборону и другие совместные мощности. Среди первоочередных задач - сделать побережье Черного моря безопасным от морских мин. Морская безопасность в Черном море является опорой региональной и глобальной безопасности", - резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 11 декабря, стало известно, что Британия и Норвегия создают морскую коалицию, которая займется помощью Украине.

Британия сразу анонсировала передачу нашей стране двух минных тральных корабля класса Sandown, 23 скоростных катеров и 20 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn BvS 10.