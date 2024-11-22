Умеров уже работает с партнерами для получения новых систем ПВО, - Зеленский

Министр обороны Рустем Умеров уже работает с партнерами Украины по новым системам ПВО. Именно ПВО, которые могут защитить Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, сейчас уже установлено больше деталей относительно новой ракеты, которой Россия ударила по Днепру.

"И мы дадим все детали журналистам - международным медиа. Мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира, - это Россия. Именно для того России нужны эскалации", - заявил президент.

Зеленский также поблагодарил тех партнеров, которые уже отреагировали на очередной приступ российского безумия.

"Но, кроме слов, надо действовать. И, в частности, по моему заданию министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами относительно новых систем ПВО - именно таких систем, которые способны защитить жизнь от новых рисков", - подчеркнул президент.