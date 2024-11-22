Умєров вже працює з партнерами для отримання нових систем ППО, - Зеленський

Міністр оборони Рустем Умєров вже працює з партнерами України щодо нових систем ППО. Саме тих ППО, які можуть здатні захистити Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, наразі вже встановлено більше деталей щодо нової ракети, якою Росія вдарила по Дніпру.

"І ми дамо всі деталі журналістам - міжнародним медіа. Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, – це Росія. Саме для того Росії потрібні ескалації", - заявив президент.

Зеленський також подякував тим партнерам, які вже відреагували на черговий приступ російського божевілля.

"Але, окрім слів, треба діяти. І, зокрема, за моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО - саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків", - підкреслив президент.