Главная » Новости » В мире

Будут конкретные договоренности. Умеров отправился в турне по странам Ближнего Востока

21:56 10.03.2026 Вт
2 мин
Украина поделится самым большим в мире опытом по противодействию дронам
aimg Иван Носальский
Будут конкретные договоренности. Умеров отправился в турне по странам Ближнего Востока Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров отправился на Ближний Восток. Там он будет обсуждать договоренности со странами Персидского залива о защите от "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского и комментарий советника президента Украины Дмитрия Литвина для журналистов.

Читайте также: Украинские специалисты по "Шахедам" едут на Ближний Восток: Зеленский назвал страны

"Сейчас наша команда - это и военные, и Рустем Умеров - на пути в регион Залива, где наши ребята могут помочь защите жизни и стабилизации ситуации", - отметил Зеленский.

Он обратил внимание, что иранский режим фактически заблокировал Ормузский пролив, который является одним из основных путей поставок нефти и газа на мировой рынок.

"Надо, чтобы те, кто сейчас, обращается в Украину за поддержкой, чтобы они и дальше помогали нашей защите, нашей ПВО прежде всего", - добавил президент.

Он напомнил, что Украина предлагала США заключить сделку о дронах. И быть с украинцами в производстве дронов, а также в их применении, это правильная перспектива.

"Все видят теперь, что альтернативы этой перспективе нет. Украина имеет самый большой в мире опыт противодействия ударным дронам, и без нашего опыта и региону Залива, и всему Ближнему Востоку, и партнерам в Европе и Америке будет очень непросто построить сильную защиту. Мы готовы помогать тем, кто помогает нам, помогает Украине", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Умеров вместе в военными, разведкой, Минобороны и МИД будет готовить конкретные договоренности.

В свою очередь Литвин уточнил, что секретарь СНБО посетит несколько стран.

"Есть несколько задач, и одна из них - конкретизация договоренностей по защите", - отметил он.

Слухи о сделке с Саудовской Аравией

Напомним, ранее WSJ писала о том, что Саудовская Аравия может купить у Украины большое количество дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По неподтвержденным данным, стоимость контракта будет составлять миллионы долларов.

