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Умеров представил Сырского министру обороны Франции: обсудили ситуацию на фронте

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню и представил ему нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт украинского министра.

"Во время телефонного разговора представил главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Сырского министру обороны Франции Себастьяну Лекорню", - написал Умеров. 

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили понимание ситуации на линии фронта, пути достижения боевого преимущества и первоочередные задачи нового главнокомандующего.

Смена главнокомандующего ВСУ

Напомним, вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что отправил Валерия Залужного в отставку с должности главнокомандующего ВСУ

Это произошло через неделю после того, как в сети распространяли слухи о решении Зеленского уволить Залужного. 

Как объяснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, для этого решения был ряд причин. В частности, это потребность в изменении тактики. 

Новым главнокомандующим стал Александр Сырский, который ранее был командующим Сухопутных войск ВСУ. Более детально о нем можете узнать в материале РБК-Украина

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