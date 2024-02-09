Умєров представив Сирського міністру оборони Франції: обговорили ситуацію на фронті

"Під час телефонної розмови представив головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Сирського міністру оборони Франції Себастьяну Лекорню", - написав Умєров.

За його словами, під час переговорів сторони обговорили розуміння ситуації на лінії фронту, шляхи досягнення бойової переваги та першочергові завдання нового головнокомандувача.

Зміна головнокомандувача ЗСУ

Нагадаємо, вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що відправив Валерія Залужного у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ.

Це сталося за тиждень після того, як у мережі поширювали чутки про рішення Зеленського звільнити Залужного.

Як пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, для цього рішення була низка причин. Зокрема, це потреба у зміні тактики.

Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський, який раніше був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Більш детально про нього можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.