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Умєров представив Сирського міністру оборони Франції: обговорили ситуацію на фронті

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з французьким колегою Себастьяном Лекорню та представив йому нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт українського міністра.

"Під час телефонної розмови представив головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Сирського міністру оборони Франції Себастьяну Лекорню", - написав Умєров.

За його словами, під час переговорів сторони обговорили розуміння ситуації на лінії фронту, шляхи досягнення бойової переваги та першочергові завдання нового головнокомандувача.

Зміна головнокомандувача ЗСУ

Нагадаємо, вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що відправив Валерія Залужного у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ.

Це сталося за тиждень після того, як у мережі поширювали чутки про рішення Зеленського звільнити Залужного.

Як пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, для цього рішення була низка причин. Зокрема, це потреба у зміні тактики.

Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський, який раніше був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Більш детально про нього можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство оборони УкраїниФранціяЗбройні сили УкраїниРустем УмєровВійна Росії проти України