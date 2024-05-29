Умеров: работаем над решением о дополнительных 370 млрд гривен на закупку вооружения

Он напомнил, что вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским постоянно проводит работу в прифронтовых регионах. Там командиры бригад рассказывают о главных потребностях.

Умеров рассказал, что сейчас в Украине изучают новые возможности поддержки предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса для обеспечения логистических потребностей защитников.

"В настоящее время работаем над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения", - отметил глава Минобороны.

По словам министра, на днях он также посетил Харьковское направление, где продолжаются тяжелые бои. Он заслушал доклад об оперативной обстановке в регионе от командиров бригад, которые сдерживают россиян в области.

Также Умеров рассказал о продуктивной встрече с руководством области и СБУ, на которой обсудили текущую ситуацию и пути ее улучшения.