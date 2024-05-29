UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Умєров: працюємо над рішенням щодо додаткових 370 млрд гривень на закупівлю озброєння

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Міністерстві оборони України працюють над тим, щоб Кабмін виділив додаткові 370 млрд гривень на закупівлю озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.

Він нагадав, що разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським постійно проводить роботу у прифронтових регіонах. Там командири бригад розповідають про головні потреби.

Умєров розповів, що наразі в Україні вивчають нові можливості підтримки підприємств українського оборонно-промислового комплексу для забезпечення логістичних потреб захисників.

"Наразі працюємо над рішенням Кабміну щодо виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння", - зазначив глава Міноборони.

За словами міністра, днями він також відвідав Харківський напрямок, де тривають тяжкі бої. Він заслухав доповідь про оперативну обстановку у регіоні від командирів бригад, які стримують росіян в області.

Також Умєров розповів про продуктивну зустріч з керівництвом області та СБУ, на якій обговорили поточну ситуацію та шляхи її покращення.

Зростання українського ОПК

Нагадаємо, ще в лютому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів про те, що за 2023 рік українська "оборонка" зросла у шість разів.

Зокрема, було значно збільшено виробництво боєприпасів і безпілотників.

Також нещодавно глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав країни блоку посилити виробництво зброї в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниОПКРустем УмєровВійна в Україні