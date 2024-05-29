Умєров: працюємо над рішенням щодо додаткових 370 млрд гривень на закупівлю озброєння

У Міністерстві оборони України працюють над тим, щоб Кабмін виділив додаткові 370 млрд гривень на закупівлю озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.
Він нагадав, що разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським постійно проводить роботу у прифронтових регіонах. Там командири бригад розповідають про головні потреби.
Умєров розповів, що наразі в Україні вивчають нові можливості підтримки підприємств українського оборонно-промислового комплексу для забезпечення логістичних потреб захисників.
"Наразі працюємо над рішенням Кабміну щодо виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння", - зазначив глава Міноборони.
За словами міністра, днями він також відвідав Харківський напрямок, де тривають тяжкі бої. Він заслухав доповідь про оперативну обстановку у регіоні від командирів бригад, які стримують росіян в області.
Також Умєров розповів про продуктивну зустріч з керівництвом області та СБУ, на якій обговорили поточну ситуацію та шляхи її покращення.
Нагадаємо, ще в лютому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів про те, що за 2023 рік українська "оборонка" зросла у шість разів.
Зокрема, було значно збільшено виробництво боєприпасів і безпілотників.
Також нещодавно глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав країни блоку посилити виробництво зброї в Україні.
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