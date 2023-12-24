Умеров объяснил свои слова о мужчинах призывного возраста за границей

"Я там говорил о запросе на справедливость. И в этом плане сказал, что есть категории людей, которые мы рассматриваем для призыва, например категория от 25 лет до 60. Как эти слова подали, не знаю", - пояснил Умеров.

На уточнение журналистки касательно немецких СМИ, которые написали, что Минобороны ищет способы, как вернуть уехавших украинских мужчин, для того, чтобы они выполнили свой гражданский долг, он сказал: "Если мы примем решение по категориям, приглашение пришлем всем".

При этом министр подчеркнул, что ведомство оперирует данными о том, несколько украинских мужчин призывного возраста после начала полномасштабного вторжения уехали за границу и не вернулись. Поскольку последние полтора месяца были консолидированы все базы данных.

"Первое, мы просто призываем этих людей пройти учет. Во-вторых, после учета, мы предлагаем им разные опции - рекрутинг, где можно выбрать специальность. Фокус не на том, как наказать человека, а как предоставить возможности, чтобы у военнослужащего все вопросы с безопасности были сняты. Вот наша цель. Какие категории ограничений будут введены - это уже коллективные решения, и пропустит ли это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", - подчеркнул Умеров.

На уточнение, что ответственность за уклонение от мобилизации уже существует, он сказал: "Мы разработаем правила игры, которые ответят для тех, кто не сможет, не захочет принять участие в том, чтобы защищать свою страну" .

Предыстория

Напомним, на днях немецкие издания WELT и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

СМИ, цитируя министра, написали, что Минобороны якобы планирует призвать на военную службу украинцев из-за границы. Речь шла о мужчинах 25-60 лет.

Также отмечалось, что речь идет о приглашении, а всех, кто не выполнит это требование, якобы ждут санкции, которые "пока обсуждаются".

Впрочем, впоследствии в Минобороны уточнили заявление Умерова, распространенное немецкими изданиями. Там отметили, что в повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.

О том, какие еще заявления Умерова из интервью обнародовали WELT и Bild - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Изменения в мобилизации

Стоит добавить, что сейчас в Украине работают над изменениями правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В частности, Министерство обороны рассматривает возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы.

РБК-Украина в материале писало, что известно о возможных нововведениях.

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