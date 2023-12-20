В Украине готовят изменения в мобилизации. Какие предложения и что о них говорит Зеленский

В Украине работают над изменениями правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Президент уже подчеркнул, что эти изменения нужны, а от чиновников все чаще раздаются заявления о том, что новые инициативы будут известны уже в скором времени.

Что известно о возможных изменениях в мобилизации и как о них отзываются Зеленский и Залужный - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о законопроектах, над которыми работает Рада

Как сообщалось, украинские власти готовят комплексный план по мобилизации и его могут представить в ближайшее время.

В частности, один из документов, касающийся изменений, уже зарегистрирован в парламенте, а второй находится на финальной стадии согласования в Раде.

О мобилизации

Так, что касается мобилизации, то одно из изменений предполагает уточнение, что такое особый период, а именно: от принятия решения о проведении мобилизации и до времени демобилизации и окончания военных действий.

Речь идет и о том, чтобы после введения правового режима военного положения военнообязанные появлялись в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), а резервисты - в соответствующие воинские части.

Отпуска, пенсии

Один из законопроектов, уже зарегистрированный в Радий, касается обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. В нем регулируется, какую информацию могут распространять военнослужащие, документ касается вопроса вещевого обеспечения и отпусков (речь идет об отпусках для военнослужащих при рождении ребенка, которых на сегодняшний день нет, и отпуска до 12 месяцев после ранения и лечения).

Кроме того, он относится к учету срока военной службы для начисления пенсии. В случае прохождения службы в условиях военного положения - месяц считается за два. Там же и механизм начисления для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях и находился в плену. Детальнее об этом в материале РБК-Украина.

Повестки по почте

Также народные депутаты работают над уточнением прав

военнообязанных и представителей ТЦК при проведении мобилизационных мероприятий.

В частности, украинцы хотят обязать самостоятельно приходить в ТЦК, а также носить с собой документы о военном учете. Не исключают нардепы и возможность посылать военнообязанным повестки по почте и заказным письмом.

То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующие представители почтовых служб.

Вместе с тем, в парламенте хотят указать, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но и через органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти. Хотя законом и предусмотрено их право на участие в мобилизационных мероприятиях, но на практике они часто избегают этих своих обязанностей. Также повестки смогут вручать представители военных администраций.

Об отсрочке студентов и не только

Парламентарии работают над уточнением основания отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Целью этого избежать "лазейок" в действующем законодательстве, которые используют военнообязанные для злоупотреблений.

В частности, если на содержании военнообязанного, подлежащего мобилизации, есть недееспособный или несовершеннолетний ребенок; муж/супруга 1 или 2 группы инвалидности; другие недееспособные члены семьи (отец/мать - первой степени родства), то он имеет право на отсрочку.

Эта норма остается. Но военнообязанным предлагают предоставлять отсрочку в том случае, если за этими лицами больше некому с точки зрения закона ухаживать.

Вместе с тем, норма по отношению к родителям трех и более несовершеннолетних детей остается неизменной.

Кроме того, законопроектом также планируется урегулировать право на отсрочку студентов, получающих высшее образование. То есть, речь идет об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто решил получать еще одно высшее образование.

Контекст: если лица, после одного высшего образования, получают второе высшее образование - того же уровня или низшего уровня, то для них отсрочки не будет. Если же человек пошел получать следующий уровень образования, например, после магистерской степени идет на аспирантуру, то отсрочка остается.

Демобилизация

Также в Раде продолжаются дискуссии по демобилизации (определение срока службы, после которого военнослужащий будет иметь право на увольнение). И этот вопрос называют одним из более сложных, поскольку такая практика во время полномасштабной войны раньше не применялась.

Сам президент называет демобилизацию "вопросом номер один".

"Пока не увидел там демобилизации, хотя считаю этот вопрос номер один… Я бы очень хотел, чтобы наше военное руководство понимало все эти вызовы. Мы не можем потерять самых смелых людей, самых мощных людей, их моральное состояние. Если мы говорим о дополнительных мобилизационных силах, мы должны найти демобилизационные процессы… Это должно быть предметно, с конкретикой и большим уважением воинов", - сказал он вчера во время пресс-конференции.

Как объяснял РБК-Украина народный депутат (фракция "Голос"), секретарь оборонного комитета Роман Костенко, предложенный депутатами текст предусматривает демобилизацию после 18 месяцев. Отдельно звучала идея демобилизации после 36 месяцев. Но основные позиции по демобилизации решает президент вместе с главнокомандующим. Поэтому видение демобилизации должно поступить именно от них.

Что с возрастным порогом?

Как писало РБК-Украина, пока изменений по возрастному порогу не предвидится. То есть мужчины с 18 до 27 лет подлежат призыву на срочную службу (ее в условиях войны не проводят). Соответственно и мобилизация мужчин этого возрастного порога не проводится. Но они могут пойти на службу по собственному желанию.

Но ранее парламент принял изменения, позволяющие мобилизовать человека, не имеющего военной подготовки, начиная с 25 лет. Впрочем, президент Владимир Зеленский не подписал документ.

Заметим, вчера во время большой пресс-конференции у президента спросили о целесообразности мобилизации младше 27 лет и вот что он ответил:

"Что касается 25-ти лет - если все аргументы будут изложены и на сегодняшний день я вижу, что им это нужно, то с этим соглашусь".

Как реагирует Зеленский на готовящиеся изменения

В одном из своих традиционных вечерних обращений президент подчеркнул: "все понимают, что в вопросе мобилизации в Украине нужны изменения".

По его словам, речь идет не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках для демобилизации и для тех, кто впоследствии придет в украинскую армию.

"И это вопрос об условиях. Это комплексные вещи, которые должны прорабатывать военное руководство и Министерство обороны, должны быть представлены на Ставке для утверждения... Я жду комплексных решений", - заявил Зеленский.

Более того, вчера он рассказал, что главнокомандующий ВСУ и Генштаб на заседании Ставки предложили дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.

"Они предложили дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление, потому что это вопросы людей, справедливости, обороноспособности и финансов", - утверждает Зеленский.

Но глава государства отметил, что мобилизация "в таком формате" обойдется Украине дополнительно в 500 миллиардов гривен. Следовательно, следует вопрос детально разобрать.

Детальнее о заявлении о "450-500 тысячах" и что оно могло означать читайте в материале РБК-Украина.

Что говорит Залужный о мобилизации в Украине

При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что процесс мобилизации следует вернуть в существовавшие ранее рамки.

"Что касается вопросов мобилизации, то ее не то, что нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше. Потому что сейчас это проблема тех людей, которые воюют на переднем крае, их должен кто-то заменять, им должен кто-то помогать", - сказал он недавно в комментарии РБК-Украина.

Когда ждать изменений

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, новые

законодательные изменения в мобилизации в Украине ожидаются в ближайшее время.

Он отметил, что сейчас идет запуск новой программы, уже несколько раз обсуждавшейся на Ставке, а сейчас вопрос комплексно разрабатывается.

"Я бы не хотел сейчас давать окончательный ответ, потому что еще раз подчеркиваю, он сейчас в процессе. Единственное, что можно сказать, что на следующем заседании Ставки президент дал указание, чтобы этот вопрос был окончательно подготовлен", - отметил Данилов в интервью BBC 12 декабря.

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