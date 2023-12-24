Умєров пояснив свої слова про чоловіків призовного віку за кордоном

"Я там говорив про запит на справедливість. І в цьому плані сказав, що є категорії людей, які ми розглядаємо для призову, наприклад, категорія від 25 років до 60. Як ці слова подали, не знаю", - пояснив Умєров.

На уточнення журналістки щодо німецьких ЗМІ, які написали, що Міноборони шукає способи, як повернути українських чоловіків, які виїхали, для того, щоб вони виконали свій громадянський обов’язок, він сказав: "Якщо ми ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім".

При цьому міністр наголосив, що відомство оперує даними щодо того, кільки українських чоловіків призовного віку після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон і не повернулися. Оскільки останні півтора місяця було консолідовано всі бази даних.

"Перше, ми просто закликаємо цих людей пройти облік. По-друге, після обліку, ми пропонуємо їм різні опції - рекрутинг, де можна обрати спеціальність. Фокус не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання з безпеки були зняті. Оце наша мета. Які категорії обмежень будуть запроваджені - це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування", - підкреслив Умєров.

На уточнення, що відповідальність за ухилення від мобілізації вже існує, він сказав: "Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче взяти участь в тому, щоб боронити свою країну".

Передісторія

Нагадаємо, днями німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони буцімто планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком 25-60 років.

Також зазначалося, що йдеться про запрошення, а всіх, хто не виконає цю вимогу, нібито чекають санкції, які "поки що обговорюються".

Втім, згодом в Міноборони уточнили заяву Умєрова, яку поширили німецькі видання. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.

Про те, які ще заяви Умєрова з інтерв'ю оприлюднили WELT та Bild - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Зміни в мобілізації

Варто додати, що наразі в Україні працюють над змінами щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Зокрема, Міністерство оборони розглядає можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати.

РБК-Україна в матеріалі писало, що відомо про можливі нововведення.

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