Умеров получил задание по мирным переговорам с РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовку новых переговоров Украины с РФ. Он отметил, что значимых результатов нет именно из-за россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.
Зеленский сообщил, что государство ежедневно продолжает "работать специально", чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для Украины и мира.
Он подчеркнул, что Киев сделает все необходимое и точно не будет преградой для мира. В то же время президент отметил, что Вашингтон увидел, что проблема заключается в Москве.
"В прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов. И следующую встречу надо сделать не пустой, это возможно. Мы проговорили сегодня с Рустемом Умеровым некоторые аспекты подготовки переговоров", - рассказал Зеленский.
Кроме того, Умерову поручено больше поработать с друзьями Украины на Ближнем Востоке и в Турции, "чтобы в там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше".
Также Зеленский выразил благодарность всем, кто действительно готов помочь в поддерживает Украину и наше государство. Дополнительно он анонсировал новые встречи с европейцами.
"Уже запланированы также мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее", - резюмировал президент.
Напомним, 17-18 февраля в Женеве (Швейцария) состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.
По данным Axios, политическая часть переговоров зашла в тупик из-за позиций, которые озвучил глава российской делегации Владимир Мединский. Издание не уточняет, что он сказал, но как известно, Россия по-прежнему требует вывода ВСУ с Донбасса.
В то же время CNN писало, что результат был у военной группы переговорщиков. Они достигли "значительного прогресса" в том, как будет работать прекращение огня.
Вчера Зеленский сообщил, что обе стороны признали, что в случае прекращения огня мониторингом в первую очередь будут заниматься США. Также он подтвердил, что в вопросе Донбасса согласия не достигнуто.
К слову, сегодня глава государства провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. В ходе беседы Зеленский рассказал ему о подготовке к четвертому раунду переговоров, а также об информации, которая известна Киеву о возможных изменениях позиций сторон.
По словам президента, следующие переговоры снова планируются в Женеве и ожидаются в течение ближайших 10 дней.