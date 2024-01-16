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Умеров обсудил разминирование Черного моря с главой Минобороны Румынии

Вторник 16 января 2024 18:53
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Умеров обсудил разминирование Черного моря с главой Минобороны Румынии Архивное фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня, 16 января, провел разговор со своим румынским коллегой Анджелом Тилваром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Проинформировал своего коллегу о ситуации на фронте. Благодарен Румынии за непоколебимую поддержку, в частности за решение принять участие в программе подготовки пилотов F-16", - говорится в заявлении.

Также министры обсудили региональную безопасность и инициативу по разминированию Черного моря - MCM Black Sea.

Умеров уточнил, что Украина ожидает усиления оборонного сотрудничества между нашими странами. Также стороны договорились об обмене визитами для укрепления диалога.

Разминирование Черного моря

Напомним, в связи с проблемой большого количества дрейфующих мин в Черном море и продолжением российских атак в акватории Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами-членами НАТО по вопросам разминирования моря.

На прошлой неделе глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что соглашение страны с Румынией и Турцией о создании противоминной группы в Черном море скоро будет подписано. После этого миссия начнется.

Уже 11 января министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.

Добавим, недавно спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько времени уйдет на разминирование Черного моря. Вчера он также заявил, что работа украинского "зернового коридора" вышла на свои мощности к полномасштабному вторжению России.

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