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Сколько времени уйдет на разминирование Черного моря: ответ ВМС

Украина, Среда 03 января 2024 16:17
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Сколько времени уйдет на разминирование Черного моря: ответ ВМС Фото: представитель ВМС Дмитрий Плетенчук (facebook.com Taclbery)
Автор: Карина Левицкая

Военно-морские силы планируют масштабную операцию по разминированию акваторий Азовского и Черного морей. Согласно планированию, разминирование торговых путей может занять до полугода.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Планируем операцию по разминированию акваторий Черного и Азовского морей. В настоящее время создан штаб, сама операция планируется. По результатам ее планирования мы можем отметить, что разминирование морских путей коммуникации продлится три-пять месяцев", - заявил спикер.

По словам Плетенчука, глобальная операция по разминированию может длиться несколько лет, ведь даже сейчас они сталкиваются с образцами вооружения с Первой и Второй мировых войн.

Спикер ВМС заметил, что для разминирования моря используют специальные дроны.

"Мы в постоянном диалоге с нашими иностранными партнерами по этому вопросу и работа в этом направлении продолжается постоянно - как и обучение, так и приобретение опыта, как и сам процесс", - подчеркнул он.

Разминирование Черного моря

Стоит отметить, что проблема разминирования Украины становится все острее, ведь Россия продолжает обстреливать территории, загрязняя их минами. Кроме того, мины загрязняют также и акватории морей.

В связи с этим Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами-членами НАТО в вопросах разминирования акватории Черного моря.

Также недавно сообщалось, что Болгария как одна из черноморских стран может помочь Украине в разминировании акватории Черного моря.

Мы также сообщали, что в октябре у побережья Румынии в Черном море на мине взорвалось грузовое судно под флагом Турции. В результате инцидента корабль получил незначительные повреждения.

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