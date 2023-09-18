Украина вместе со странами НАТО готовится разминировать Черное море, - ВМС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военно-морских сил ВСУ.

Как отметили в ВМС, международное сотрудничество по разминированию украинской акватории постоянно усиливается.

В прошлом году Штаб тактической группы противоминных действий проходил курс планирования противоминных операций, что помогло подготовить личный состав для слаженного сотрудничества.

В ВМС рассказали, что все это проводилось в соответствии со стандартами НАТО, которые украинские Силы обороны стремятся овладеть в полном объеме и подчеркнули, что именно единые принципы станут залогом успешного выполнения общих задач, а также полностью обеспечат безопасность Украины от России в будущем.

"Поэтому, кроме теоретической части, важным этапом предшествовало изучение военнослужащими английского языка на уровне достаточном для понимания технической документации и возможности свободного общения с международными партнерами. Уже в 2023 году у наших моряков была возможность продемонстрировать усвоенные знания на практике", - говорится в сообщении.

Вместе с постоянной действующей противоминной группой НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group была спланирована учебная операция по разминированию условного кризисного района у северо-восточного побережья Шотландии. Штаб руководил противоминными силами, выполнявшими задачи.

В настоящее время украинские моряки продолжают обучение за рубежом и активно готовятся к тому времени, когда, в конце концов, угроза российского оккупационного флота будет обезврежена, и украинскую акваторию можно будет разминировать.

"А к тому времени важно добиться полной взаимосовместимости с нашими западными партнерами в соответствии со стандартами НАТО", - отметили в ВМС.

Разминирование Украины

Стоит отметить, что проблема разминирования Украины становится все острее, ведь Россия продолжает обстреливать территории, загрязняя их минами. Кроме того, большую проблему минные поля составляют во время контрнаступления. А также мины загрязняют акватории морей.

В связи с этим Литва собирает коалицию по разминированию Украины.

Также недавно сообщалось, что Болгария как одна из черноморских стран может помочь Украине в разминировании акватории Черного моря.

Кроме того, в октябре в Хорватии состоится конференция, посвященная разминированию Украины.