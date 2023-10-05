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Умеров обсудил с Писториусом потребности Украины в ПВО и бронетехнике

Четверг 05 октября 2023 15:12
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Умеров обсудил с Писториусом потребности Украины в ПВО и бронетехнике Фото: Рустем Умеров и Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр обороны Украины провел телефонный разговор со своим немецким коллегой с Борисом Писториусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Умерова.

"Мы обсудили ситуацию на фронте и первоочередные потребности Украины - ПВО, РСЗО, бронетехника", - написал министр.

Умеров также поблагодарил Писториуса и немецкий народ за значительную поддержку и лидерство в военной помощи для Украины.

Поддержка Украины от Германии

Отметим, что Германия поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. Так, Украина стала крупнейшим получателем немецкого экспорта вооружений, ведь получила военной техники на сумму 3,3 млрд евро в первые три квартала этого года.

В частности, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, разные виды артиллерии.

Добавим, что Германия планирует поставить Украине установку IRIS-T и партию зениток Gepard, чтобы помочь защитить поставки зерна от потенциальных атак РФ.

При этом Берлин не планирует передавать Украине ракеты Taurus в ближайшее время.

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Рустем Умеров ПВО
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