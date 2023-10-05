ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Умєров обговорив з Пісторіусом потреби України у ППО та бронетехніці

Четвер 05 жовтня 2023 15:12
UA EN RU
Умєров обговорив з Пісторіусом потреби України у ППО та бронетехніці Фото: Рустем Умєров та Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони України провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою з Борисом Пісторіусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Умєрова.

"Ми обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби України - ППО, РСЗВ, бронетехніка", - написав міністр.

Умєров також подякував Пісторіусу та німецькому народу за значну підтримку та лідерство у військовій допомозі для України.

Підтримка України від Німеччини

Зазначимо, що Німеччина підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії. Так, Україна стала найбільшим одержувачем німецького експорту озброєнь, адже отримала військової техніки на суму 3,3 млрд євро в перші три квартали цього року.

Зокрема, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.

Додамо, що Німеччина планує поставити Україні установку IRIS-T і партію зеніток Gepard, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак РФ.

При цьому Берлін не планує передавати Україні ракети Taurus найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рустем Умєров ПВО
NEWS
Нічна атака "шахедів" по Україні. З'явились подробиці знищення ворожих цілей
Нічна атака "шахедів" по Україні. З'явились подробиці знищення ворожих цілей
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України