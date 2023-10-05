Умєров обговорив з Пісторіусом потреби України у ППО та бронетехніці

Міністр оборони України провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою з Борисом Пісторіусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Умєрова .

"Ми обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби України - ППО, РСЗВ, бронетехніка", - написав міністр.

Умєров також подякував Пісторіусу та німецькому народу за значну підтримку та лідерство у військовій допомозі для України.

Підтримка України від Німеччини

Зазначимо, що Німеччина підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії. Так, Україна стала найбільшим одержувачем німецького експорту озброєнь, адже отримала військової техніки на суму 3,3 млрд євро в перші три квартали цього року.

Зокрема, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.

Додамо, що Німеччина планує поставити Україні установку IRIS-T і партію зеніток Gepard, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак РФ.

При цьому Берлін не планує передавати Україні ракети Taurus найближчим часом.

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