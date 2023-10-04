Германия передаст Украине установку IRIS-T и партию зениток Gepard, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что Германия отправит одну дополнительную систему ПВО IRIS-T и более 12 зенитных пушек Gepard. Они должны обеспечить защиту грузов, следующих в Румынию вдоль южного побережья страны.

Оружие должно прибыть в Украину до конца этого года, а систему IRIS-T передадут после изготовления.

Украина пытается увеличить поставки по реке Дунай и по суше через так называемые "маршруты солидарности" после того, как соглашение, которое позволяет судам проходить из черноморских портов через пролив Босфор в Турции, перестало работать.

Небольшое количество судов также курсирует по полосам воды у берегов Румынии и Болгарии, игнорируя опасения по поводу российских атак.

Информация от немецкого депутата

Немецкий депутат Маркус Фабер, который является членом комитета по обороне нижней палаты парламента, подтвердил, что Украина получит больше систем IRIS-T и установок Gepard, а также боеприпасов к ним.

"Украина будет использовать эти системы, например, для лучшей защиты своих зерновых портов", - сказал он, не вдаваясь в подробности.

Обстрелы Одесской области

После выхода Российской Федерации из "зернового соглашения" террористы усилили обстрелы портовой инфраструктуры Украины.

Недавно кафиры прибегли к нескольким волнам атак ударными БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления по припортовой инфраструктуре Подунавья в Одесской области.

Как сообщают Воздушные силы, всего враг выпустил 25 ударных БпЛА. "Приземлить" удалось 22 беспилотника.

Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина делает все, чтобы перед зимой получить больше систем ПВО. Сейчас страна ожидает определенных решений от партнеров.