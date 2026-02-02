Умеров о новом обмене пленными: "Услышите результаты в ближайшее время"

РФ тормозит обмены пленными

Напомним, в декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что процесс обмена пленными с Россией фактически остановился, поскольку его тормозит Россия.

Он сообщил, что Рустем Умеров договорился с российской стороной о достаточно большом обмене пленными до Нового года, но со стороны РФ было "торможение". В итоге обмен пленными между Украиной и Россией так и не состоялся.

В начале января Владимир Зеленский подчеркнул, что обмены военнопленными для Украины важный и болезненный вопрос, поэтому страна-агрессор их тормозит. Он добавил, что для РФ такие паузы являются давлением на Украину.

РБК-Украина ранее писало, что с начала полномасштабной войны в Украине попали в плен более 10 тысяч российских военных. Среди них растет количество иностранных наемников.

В среднем каждую неделю в плен украинским защитникам сдаются от 60 до 90 оккупантов. Более того, за прошлый год в плен попало больше военных страны-агрессора, чем за 2022 и 2023 годы вместе.

Отметим, ранее украинские силы взяли в плен российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских пленных в прошлом году на территории Курской области РФ.