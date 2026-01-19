СБУ взяла в плен россиянина, причастного к расстрелу украинских пленных
Украинские силы взяли в плен российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских пленных в октябре прошлого года на территории Курской области РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада.
Пленный, причастный к военному преступлению
"Взят в плен именно тот россиянин, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года на Курщине. Каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Так и будет", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что все причастные к военным преступлениям будут нести ответственность.
Противодействие диверсиям в тылу
Также Зеленский сообщил о работе СБУ по противодействию российским диверсиям в тылу.
"Противодействуем и российским диверсиям в тылу - спасибо Службе безопасности Украины за защиту наших граждан", - отметил президент.
Расстрел военных в Курской области
В воскресенье, 13 октября 2024 года, аналитики сервиса DeepState со ссылкой на данные первой отдельной танковой бригады сообщили, что в Курской области российские военные расстреляли девять украинских защитников. Инцидент, вероятно, произошел 10 октября возле села Зеленый Путь.
По информации аналитиков, бойцы направлялись на позиции, считая, что находятся в относительном тылу, но оказались в столкновении с врагом. Из-за ограниченного количества боеприпасов украинские военные были вынуждены сдаться в плен.
Офис Генпрокурора открыл производство относительно вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области. Генпрокурор Андрей Костин заявил, что речь идет о грубом нарушении Женевских конвенций и военном преступлении, и пообещал привлечь виновных к ответственности.
Тогда омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в ООН и МККК из-за очередного преступления россиян и призвал международное сообщество не молчать. А глава МИД Андрей Сибига назвал такие действия варварством и подчеркнул, что казни украинских пленных участились.