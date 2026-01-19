ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

СБУ взяла в плен россиянина, причастного к расстрелу украинских пленных

Украина, Понедельник 19 января 2026 20:42
UA EN RU
СБУ взяла в плен россиянина, причастного к расстрелу украинских пленных Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские силы взяли в плен российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских пленных в октябре прошлого года на территории Курской области РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада.

Пленный, причастный к военному преступлению

"Взят в плен именно тот россиянин, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года на Курщине. Каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Так и будет", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все причастные к военным преступлениям будут нести ответственность.

Противодействие диверсиям в тылу

Также Зеленский сообщил о работе СБУ по противодействию российским диверсиям в тылу.

"Противодействуем и российским диверсиям в тылу - спасибо Службе безопасности Украины за защиту наших граждан", - отметил президент.

Расстрел военных в Курской области

В воскресенье, 13 октября 2024 года, аналитики сервиса DeepState со ссылкой на данные первой отдельной танковой бригады сообщили, что в Курской области российские военные расстреляли девять украинских защитников. Инцидент, вероятно, произошел 10 октября возле села Зеленый Путь.

По информации аналитиков, бойцы направлялись на позиции, считая, что находятся в относительном тылу, но оказались в столкновении с врагом. Из-за ограниченного количества боеприпасов украинские военные были вынуждены сдаться в плен.

Офис Генпрокурора открыл производство относительно вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области. Генпрокурор Андрей Костин заявил, что речь идет о грубом нарушении Женевских конвенций и военном преступлении, и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Тогда омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в ООН и МККК из-за очередного преступления россиян и призвал международное сообщество не молчать. А глава МИД Андрей Сибига назвал такие действия варварством и подчеркнул, что казни украинских пленных участились.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа