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Умеров назвал приоритеты Украины на "Рамштайне", где присутствует Зеленский

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Наталья Юрченко

В Германии стартовало 24 заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". У Украины есть несколько приоритетов в оружии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров, в фокусе на сегодняшнем заседании обеспечения Украины системами противовоздушной обороны и ракетами к ним.

Среди приоритетов Украины также артиллерийские боеприпасы и техника для украинских бригад. Умеров добавил, что также важно усиление дальнобойных возможностей Украины. В частности, путем поддержки и финансирования украинской оборонной индустрии.

Сегодня, 6 сентября, проходит 24-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Оно проходит в очном формате на авиационной базе "Рамштайн" в Германии. На заседании присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Перед заседанием он обратился к более чем 50 министрам обороны стран-союзников.

 

Что сказал Зеленским партнерам

Президент, выступая перед союзниками, прокомментировал Курскую операцию украинских войск. Он отметил, что Россия за месяц потеряла 6 тысяч солдат в Курской области.

Также, по словам Зеленского, сейчас угрозы российского наступления на Сумы отсутствуют благодаря действиям украинских защитников.

Кроме того, глава Пентагона анонсировал новый пакет помощи Украине на 250 млн долларов. Его сегодня должен объявить президент США Джо Байден.

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Владимир ЗеленскийРустем УмеровВоенная помощьВстреча Рамштайн