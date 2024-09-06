Умеров назвал приоритеты Украины на "Рамштайне", где присутствует Зеленский

Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров, в фокусе на сегодняшнем заседании обеспечения Украины системами противовоздушной обороны и ракетами к ним.

Среди приоритетов Украины также артиллерийские боеприпасы и техника для украинских бригад. Умеров добавил, что также важно усиление дальнобойных возможностей Украины. В частности, путем поддержки и финансирования украинской оборонной индустрии.

Сегодня, 6 сентября, проходит 24-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Оно проходит в очном формате на авиационной базе "Рамштайн" в Германии. На заседании присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Перед заседанием он обратился к более чем 50 министрам обороны стран-союзников.