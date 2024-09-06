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Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов

Пятница 06 сентября 2024 11:54
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Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент США Джо Байден сегодня, 6 сентября, объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 220 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вступительное слово главы Пентагона Ллойда Остина перед заседанием "Рамштайна".

"Мне приятно сообщить, что сегодня президент Байден объявит о дополнительном пакете помощи Украине в размере 250 миллионов долларов США. Это увеличит возможности для удовлетворения растущих потребностей Украины", - заявил Остин.

"Рамштайн-24" в Германии

Напомним, сегодня проходит новое заседание в формате "Рамштайн". Это уже 24-я по счету встреча Контактной группы по обороне Украины. Особенностью этого заседания, в частности, является то, что в нем принимает участие украинский президент Владимир Зеленский, который уже выступил с речью.

Отметим, что сегодня союзники сфокусируют свое внимание, в частности, на темах усиления возможностей противовоздушной обороны Украины.

После завершения "Рамштайна" партнеры объявят о новых пакетах военной помощи для Украины, среди которых и Соединенные Штаты Америки.

Помощь Украине от США

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