Умєров назвав пріоритети України на "Рамштайні", де присутній Зеленський

У Німеччині стартувало 24 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Україна має декілька пріоритетів у зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.
Як зазначив міністр оборони України Рустем Умєров, у фокусі на сьогоднішньому засіданні забезпечення України системами протиповітряної оборони та ракетами до них.
Також серед пріоритетів України артилерійські боєприпаси та техніка для українських бригад. Умєров додав, що також важливим є посилення далекобійних можливостей України. Зокрема, шляхом підтримки та фінансування української оборонної індустрії.
Сьогодні, 6 вересня, проходить 24-те засідання Контактної групи з оборони України. Цього разу воно проходить в очному форматі на авіаційній базі "Рамштайн" у Німеччині. На засіданні присутній президент України Володимир Зеленський. Перед засіданням він звернувся до понад 50 міністрів оборони країн-союзників.
Президент, виступаючи перед союзниками, прокоментував Курську операцію українських військ. Він зазначив, що Росія за місяць втратила 6 тисяч солдатів у Курській області.
Також, за словами Зеленського, зараз загрози російського наступу на Суми немає завдяки діям українських захисників.
Крім того, глава Пентагону анонсував новий пакет допомоги Україні на 250 млн доларів. Його сьогодні повинен оголосити президент США Джо Байден.
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