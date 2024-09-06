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Зеленский: сейчас нет угрозы наступления для Сум со стороны России

Рамштайн, Пятница 06 сентября 2024 11:59
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Зеленский: сейчас нет угрозы наступления для Сум со стороны России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В настоящее время не наблюдается угрозы российского наступления на город Сумы. Угрозу удалось отогнать благодаря действиям украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"Благодаря нашим действиям сейчас нет никакой угрозы, что Россия начнет новую офензиву (наступление, - ред.) на нашу территорию против города Сумы, как это было в мае, когда Путин начал наступление против нашего города Харькова", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что также наблюдаются изменения в общей ситуации в войне.

Курская операция Украины

Напомним, сегодня, 6 сентября, ровно месяц с начала наступательной операции ВСУ в Курской области. Как отметил Владимир Зеленский, Россия потеряла около 6 тысяч военных во время Курской операции украинских войск.

Украина смогла взять под контроль в Курской области более 100 населенных пунктов. Также в Курской области была создана военная комендатура.

Ранее президент Украины также заявлял, что территории в Курской области будут удерживать до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров.

Детальнее о том, как месяц Курской операции отразился на фронте и какие риски есть для ВСУ - в материале РБК-Украина.

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