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Зеленский прибыл на заседание "Рамштайна", после этого отправится в Италию

Пятница 06 сентября 2024 10:59
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Зеленский прибыл на заседание "Рамштайна", после этого отправится в Италию Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию, чтобы принять участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн". После этого планирует посетить Италию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

"Нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся", - заявил президент.

Во время заседания, как рассказал Зеленский, он:

  • лично примет участие в заседании;
  • встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Германии Борисом Писториусом;
  • проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Визит в Италию

По словам президента, после этого он отправится в Италию, чтобы принять участие в Международном экономическом форуме "Амброзетти" и встретиться с представителями итальянского бизнеса.

В частности он Италии он переговорит с председателем Совета министров Джорджей Мелони.

"Согласовываем позиции со всеми союзниками по G7", - добавил он.

Что предшествовало

Ранее немецкие СМИ сообщили, что 6 сентября президент Украины лично посетит очередную встречу в формате "Рамштайн".

Как стало известно из информации издания Spiegel, Зеленский планирует обратиться к партнерам с просьбой о дальнейших поставках дальнобойного оружия и систем противовоздушной обороны.

Кроме того, 6 сентября, ожидается встреча Зеленского и Шольца во Франкфурте.

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