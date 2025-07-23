Умєров і Мединський не зустрічалися тет-а-тет у Стамбулі, - джерело

РосЗМІ поширюють чутки про двосторонню зустріч глави української делегації Рустема Умєрова і глави російської делегації Володимира Мединського в Стамбулі. Це - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

Російські пропагандистські видання з посиланням на власні джерела поширили інформацію про те, що Умєров і Мединський нібито проводять двосторонню зустріч у палаці Чіраган у Стамбулі. Що було насправді Джерело РБК-Україна спростовує такий вкид росіян. "Тет-а-тет Умєрова на двох із Мединським не було. Було як минулого разу - коротка підготовча зустріч на трьох - Умєров, Фідан (голова МЗС Туреччини Хакан Фідан - ред.), Мединський", - підкреслив співрозмовник видання.