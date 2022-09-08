Померла Єлизавета II: хто став новим королем Великобританії

Сьогодні, 8 вересня 2022 року, у віці 96 років померла королева Великобританії Єлизавета II. Букінгемський палац вже називає її сина Чарльза новим королем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter королівської сім'ї.

Новий король

"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", - йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Йдеться саме про 73-річного Чарльза, який згідно з порядком престолонаслідування стає наступним королем, та його дружиною Камілле.

Зазначимо, замок Балморал - це маєток у Шотландії, приватна резиденція англійських королів. Збудований у готичному стилі у 1856 році. Королева Єлизавета II проводила у ньому кожне літо. Її оточення говорило, що саме в ньому вона почувала себе дуже щасливою.

Як розвивалися сьогоднішні події

У другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II та взяли її під медичний нагляд у замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається у Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Відповідно до порядку престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни у стані здоров'я Єлизавети II відбулися у жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії та потрапила до лікарні. З того часу вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II лише за кілька годин.

Зеленський висловив співчуття британцям

Український президент Володимир Зеленський відреагував на смерть королеви та висловив співчуття британцям.

"З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв'язку з цією непоправною втратою. Наші думки та молитви з вами", - написав він у Twitter.

Ім'я нового короля

Зазначимо, офіційним ім'ям нового британського короля є Карл III, повне ім'я - Чарльз Філіпп Артур Джордж. Прем'єр-міністр Ліз Трасс вже звернулася до нації і назвала короля Чарльзом III.

Що ще сказала Ліз Трас

"Ми вражені новинами, які отримали. Смерть королеви – жахливий шок для Великобританії та всього світу", - наголосила британський прем'єр.

За її словами, Єлизавета II була каменем, на якому було побудовано сучасну Велику Британію. Вона також закликала британський народ об'єднатись, щоб допомогти новому королю.

"Боже, бережи короля", - цими словами вона завершила промову.

Британські ЗМІ вже пишуть, що фразу в національному гімні "Боже, бережи королеву" буде замінено на нову.