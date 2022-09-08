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Умерла Елизавета II: кто стал новым королем Великобритании

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Лондон, Четверг 08 сентября 2022 20:50
Умерла Елизавета II: кто стал новым королем Великобритании Фото: король Великобритании Чарльз (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 8 сентября 2022 года, в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Букингемский дворец уже называет ее сына Чарльза новым королем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter королевской семьи.

Новый король

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Речь идет именно о 73-летнем Чарльзе, который согласно порядку престолонаследования становится следующим королем, и его жене Камилле.

Отметим, замок Балморал - это имение в Шотландии, частная резиденция английских королей. Построена в готическом стиле в 1856 году. Королева Елизавета II проводила в нем каждое лето. Ее окружение говорило, что именно в нем она чувствовала себя очень счастливой.

Напомним, Елизавета II начала процедуру передачу королевских полномочий еще в июле 2022 года. До последнего дня за ней оставались обязанности открытия парламента, назначения премьера, государственные визиты. Однако было решено, что она должна появляться только "там, где это уместно".

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Умерла королева Британии Елизавета II
Умерла королева Британии Елизавета II
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