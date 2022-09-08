Зеленський відреагував на смерть королеви Британії
В Україні відреагували на смерть королеви Британії Єлизавети II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.
"З глибоким сумом ми дізналися про смерть її Величності Королеви Єлизавети II", - йдеться у заяві.
Президент від імені народу висловлюємо щирі співчуття Британській королівській сім'ї, всьому Сполученому Королівству та Співдружності через цю непоправну втрату.
"Наші думки та молитви з вами", - заявив президент.
Що Єлизавета ІІ говорила про Україну
У березні 2022 повідомляли, що королева Британії Єлизавета II зробила пожертву на заклик допомогти українцям, які втікають від російського вторгнення.
Через 3 місяці під час звернення, королева Британії Єлизавета II на церемонії відкриття парламенту країни згадала Україну.
"У ці складні часи мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України", - йдеться у зверненні британської королеви, яке вперше зачитав принц Чарльз.
Трохи згодом королева Британії Єлизавета II з'явилася на публіці у вбранні кольору українського прапора.
Нагадаємо, що королева Єлизавета II померла сьогодні у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії та королівств Співдружності.
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