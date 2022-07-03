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Єлизавета II почала передачу повноважень принцу Чарльзу

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Лондон, Неділя 03 липня 2022 14:07
Єлизавета II почала передачу повноважень принцу Чарльзу Фото: королева Британії Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Королева Великобританії Єлизавета II почала передачу спадкоємцю престолу принцу Уельському Чарльзу частину своїх обов'язків глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Після платинового ювілею розклад монарха змінився. Деякі з більш важливих і офіційних обов'язків тепер за неї виконуватиме 73-річний принц Чарльз.

Поки Єлизавета II залишається главою держави і главою нації, але вона буде з'являтися тільки "там, де це доречно або необхідно". До них відносяться відкриття парламенту, призначення прем'єр-міністра, нанесення і прийняття державних візитів.

Ці конкретні обов'язки були пом'якшені більш розпливчастими формулюваннями, згідно з якими роль королеви містить ряд парламентських і дипломатичних обов'язків, і що вона тільки приймає інших глав держав.

Конкретні заходи в Sovereign Grant Report були замінені на більш загальну роль Єлизавети за натхненням "єдності та національної ідентичності".

З шести ключових подій Королівського календаря, офіційне відкриття парламенту було видалено, а решту цього року очолить принц Уельський.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II вперше за 59 років пропустила церемонію відкриття парламенту Великобританія.

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Єлизавета II Принц Чарльз Великобританія
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