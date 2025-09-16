В Умани ввели ряд ограничений на период празднования Рош ха-Шана
В Умани усилили меры безопасности на время празднования Рош ха-Шана. В частности, в городе запретили продажу алкоголя на некоторых локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области в Facebook.
Руководитель полиции Черкасской области Олег Гудима провел инструктаж для полицейских в связи с приближением праздника. Он напомнил о важности слаженной работы и готовности к любым вызовам.
"Перед нами стоит важная задача - безопасность людей при праздновании Рош га-Шана. Мы готовы к любому развитию событий и обеспечим правопорядок на самом высоком уровне", - заверил Гудима.
В частности, на период празднования в Умани запретят продажу:
- пиротехнических изделий;
- алкогольных и слабоалкогольных напитков в местах паломничества.
При этом безопасность будут обеспечивать подразделения полиции, включительно с патрульной полицией, кинологической службой, взрывотехниками и следственно-оперативными группами.
Рош ха-Шана
Праздник Рош ха-Шана - это еврейский Новый год, который начинается вечером 22 сентября 2025 года (по еврейскому календарю - вечер первого дня месяца Тишрей) и продолжается до вечера 24 сентября, когда наступает конец второго дня праздника.
Это один из главных праздников в иудаизме, открывающий так называемые "Дни трепета" - период духовного самосознания, покаяния и молитвы.
К ключевым традициям Рош ха-Шана относятся звуковое извлечение шофара (духовный музыкальный инструмент), молитвы в синагогах, праздничные трапезы с символическими блюдами.
3 сентября стало известно, что празднование Рош ха-Шана в Умани состоится, несмотря на слухи о его отмене. Ожидается, что город посетят около 45 тысяч паломников.