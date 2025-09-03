ua en ru
Умань готовится к празднованию Рош ха-Шана: город ждет десятки тысяч хасидов

Умань, Среда 03 сентября 2025 15:14
Умань готовится к празднованию Рош ха-Шана: город ждет десятки тысяч хасидов Фото: в Умани состоится свиткование Рош ха-Шана (РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана в Умани в этом году состоится, несмотря на слухи о его отмене. Ожидается более 45 тысяч паломников, которые приедут помолиться на могиле цадика Нахмана.

Об этом заявила пиар-директор Международного благотворительного фонда имени раби Нахмана Анастасия Барышникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Барышникова опровергла распространенную в некоторых СМИ и соцсетях информацию о том, что празднование якобы официально запретили.

Известно, что в этом году иудейский Новый год хасиды начнут отмечать вечером 22 сентября и будут праздновать до вечера 24 сентября, отмечая начало 5786 года по еврейскому календарю.

"Хочу официально опровергнуть информацию, которая разошлась отдельными СМИ по всему миру, о том, что паломничество то ли отменено, то ли запрещено. Это неправда, никаких официальных решений по этому поводу не было", - отметила она.

Пиар-директор добавила, что сейчас в Умани продолжают подготовку к приезду паломников.

"В этом году ожидаем примерно 45 тысяч человек. Мы проверяем состояние укрытий, закупаем продукты. Любой паломник или уманчанин может в любое время сможет прийти выпить кофе, воды. Также мы закупаем книги, различные ритуальные элементы. Очень огромный список", - пояснила Барышникова.

В свою очередь исполнительный директор благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая рассказала, что подготовка к проведению иудейского Нового года длится почти месяц.

"Мы осуществляем коммуникацию между паломниками и украинской стороной, создан специальный веб-ресурс, который содержит правила и все нюансы ежегодного паломничества. Также мы облегчаем доступ паломников к территории, а также коммуникацию на месте. Создана специальная горячая линия, также осуществляется помощь всем службам и сервисам в пределах их запросов", - отметила Рыбницкая.

Глава Умани Ирина Плетнева также отметила, что к приезду паломников готовятся все службы:

"Проводим совещания по подготовке к празднованию Рош ха-Шана. ГСЧС проверяет наличие укрытий и их соответствие нормам, а отдел жилищно-коммунального хозяйства заказал дополнительные ограничительные знаки и готовится к усиленной уборке данной территории. В общем, все службы наготове", - подытожила она.

Паломничество в Умань

Заметим, что ежегодно десятки тысяч людей путешествуют в Умань на еврейский Новый год, чтобы посетить могилу хасидского мудреца раввина Нахмана из Бреслова, который жил на рубеже XIX века. В этом году празднование Рош ха-Шана приходится на 22 сентября.

В прошлом году Украина призвала хасидов воздержаться от паломничества, однако десятки тысяч паломников все равно прибыли, пересекая границу через Молдову. В то же время местные власти Умани согласились принять паломников с определенными ограничениями.

Стоит отметить, что ранее в этом году издание The Times of Israel сообщило, что из-за полномасштабной войны и постоянных атак России украинские власти якобы решили запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань.

Однако уже через несколько часов Израиль опроверг сообщение о запрете Украины на паломничество хасидов в Умань на Рош Ха-Шана.

