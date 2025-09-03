Умань готовится к празднованию Рош ха-Шана: город ждет десятки тысяч хасидов
Празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана в Умани в этом году состоится, несмотря на слухи о его отмене. Ожидается более 45 тысяч паломников, которые приедут помолиться на могиле цадика Нахмана.
Об этом заявила пиар-директор Международного благотворительного фонда имени раби Нахмана Анастасия Барышникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Барышникова опровергла распространенную в некоторых СМИ и соцсетях информацию о том, что празднование якобы официально запретили.
Известно, что в этом году иудейский Новый год хасиды начнут отмечать вечером 22 сентября и будут праздновать до вечера 24 сентября, отмечая начало 5786 года по еврейскому календарю.
"Хочу официально опровергнуть информацию, которая разошлась отдельными СМИ по всему миру, о том, что паломничество то ли отменено, то ли запрещено. Это неправда, никаких официальных решений по этому поводу не было", - отметила она.
Пиар-директор добавила, что сейчас в Умани продолжают подготовку к приезду паломников.
"В этом году ожидаем примерно 45 тысяч человек. Мы проверяем состояние укрытий, закупаем продукты. Любой паломник или уманчанин может в любое время сможет прийти выпить кофе, воды. Также мы закупаем книги, различные ритуальные элементы. Очень огромный список", - пояснила Барышникова.
В свою очередь исполнительный директор благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая рассказала, что подготовка к проведению иудейского Нового года длится почти месяц.
"Мы осуществляем коммуникацию между паломниками и украинской стороной, создан специальный веб-ресурс, который содержит правила и все нюансы ежегодного паломничества. Также мы облегчаем доступ паломников к территории, а также коммуникацию на месте. Создана специальная горячая линия, также осуществляется помощь всем службам и сервисам в пределах их запросов", - отметила Рыбницкая.
Глава Умани Ирина Плетнева также отметила, что к приезду паломников готовятся все службы:
"Проводим совещания по подготовке к празднованию Рош ха-Шана. ГСЧС проверяет наличие укрытий и их соответствие нормам, а отдел жилищно-коммунального хозяйства заказал дополнительные ограничительные знаки и готовится к усиленной уборке данной территории. В общем, все службы наготове", - подытожила она.
Паломничество в Умань
Заметим, что ежегодно десятки тысяч людей путешествуют в Умань на еврейский Новый год, чтобы посетить могилу хасидского мудреца раввина Нахмана из Бреслова, который жил на рубеже XIX века. В этом году празднование Рош ха-Шана приходится на 22 сентября.
В прошлом году Украина призвала хасидов воздержаться от паломничества, однако десятки тысяч паломников все равно прибыли, пересекая границу через Молдову. В то же время местные власти Умани согласились принять паломников с определенными ограничениями.
Стоит отметить, что ранее в этом году издание The Times of Israel сообщило, что из-за полномасштабной войны и постоянных атак России украинские власти якобы решили запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань.
Однако уже через несколько часов Израиль опроверг сообщение о запрете Украины на паломничество хасидов в Умань на Рош Ха-Шана.