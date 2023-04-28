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За Умань. Пограничники не замешкались с местью россиянам за удар по Украине

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 15:43
За Умань. Пограничники не замешкались с местью россиянам за удар по Украине Фото: пограничники не замешкались с местью россиянам за удар по Украине 28 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники решили отомстить за погибших и раненых в результате ракетного обстрела в Умани Черкасской области, произошедшего в пятницу, 28 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Так, пограничники показали видео, на котором видно, как один из них подписывает снаряды словами: "За Умань!", а другой отправляет их в установку, а уже через секунду слышно: "Работаю!"

"За Умань!" - Пограничники подготовили справедливое возмездие за российский террор!" - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Сначала сообщалось о 4 погибших, затем - о 6. Позже стало известно уже о 7 погибших и 9 госпитализированных. По последним данным, на 15:00, из обстрела погибли 17 человек, трое из которых дети. Разбор завалов продолжается.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

Позже он добавил, что спасательная операция продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не будет уверенности, что "под завалами больше никого не осталось". По его словам, погибших детей невозможно узнать, а судьба их родителей неизвестна.

В свою очередь, Министерство обороны России опубликовало изображение пуска ракеты с подписью "Точно в цель", порадовавшись смертельным атакам по мирным жителям Умани.

Кроме Умани во время массированного удара по Украине, в Днепре погибли женщина и 2-летний ребенок. Также в Украинке Киевской области обломки ракеты упали на многоэтажку. В результате чего пострадал ребенок, его госпитализировали.

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